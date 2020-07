Marvel e DC: all'asta gli oggetti di scena, dal martello di Thor al lazzo di Wonder Woman!

Dopo l'asta per i cimeli di The Defenders, è arrivato il momento di puntare più in alto: stavolta potreste aggiudicarvi uno dei preziosi oggetti usati nella realizzazione di film Marvel e DC quali Thor: The Dark World, Captain America: Il Primo Vendicatore e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Esatto, si tratta proprio delle potenti armi originali usate dai supereroi nelle spettacolari pellicole e ciascuno di essi è fornito di un certificato di autenticità. A mettere in piedi l'iniziativa è Comic Connect, con una base d'asta di solo 1 dollaro, anche se ovviamente gli appassionati faranno di tutto per portarsi a casa reliquie del genere.

Ci sarà sicuramente qualcuno che punterà a lasciare il povero Captain America in mutande: del primo film con Chris Evans sono infatti disponibili i guanti, l'elmo, la maglia e lo scudo. I fan di Iron Man potrebbero invece guardare al reattore del Mark IV usato per il secondo capitolo, e quale miglior modo per festeggiare i 20 anni del primo X Men se non ottenendo i mitici artigli di Wolverine?

Un altro pezzo pregiato è poi la fedele arma usata da Thor in The Dark World, descritta come una delle armi più iconiche del MCU, costituita da gommapiuma indurita, decorata con antiche rune e dipinta in modo da rappresentare l'acciaio più duro. Le dimensioni sono di circa 50cm x 24cm x 15cm. Potrebbe esserci un piccolo problema nel sollevare Mjolnir una volta ricevuto, per cui assicuratevi di essere degni! Per gli amanti della DC e dell'eroina amazzone per eccellenza che non stanno più nella pelle in attesa di Wonder Woman 1984, c'è poi il Lazzo della Verità che Gal Gadot ha usato in Batman v Superman, costituito da fibre dorate.

Potete dare uno sguardo a tutti gli oggetti cliccando sul link alla fonte . L'asta aprirà il 3 agosto, e di sicuro ci sarà da combattere per aggiudicarsi i vari oggetti, ma per combattere il male c'è bisogno dei giusti strumenti, non vi pare?