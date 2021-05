Marvel, Dave Bautista spiega perché il MCU andrà avanti anche senza le sue star

Mentre Robert Downey Jr. e Chris Evans sono arrivati alla fine della loro corsa nel Marvel Cinematic Universe, anche se per quest'ultimo si parla di un imminente ritorno nei panni di Steve Rodgers, il franchise si sta preparando a dire addio ad altri suoi interpreti che hanno contribuito al successo delle prime fasi.

Uno di questi è Dave Bautista, che di recente ha anticipato che molto probabilmente Guardiani della Galassia vol.3 sarà la fine del suo Drax. Parlando della questione durante un'intervista per la promozione di Army of the Dead di Zack Snyder, l'attore ha spiegato perché secondo lui il MCU andrà avanti ancora per molto tempo anche senza i suoi volti storici.

"Non credo che sia un problema, perché la libreria Marvel è davvero vasta. Avranno materiale da cui attingere per molto tempo dopo che sarò andato via", ha dichiarato Bautista a Vulture. "So che la Disney ha acquistato la Fox, e gli X-Men hanno una lunga vita davanti a loro. Sarà un universo completamente nuovo. La loro libreria è semplicemente troppo ampia. C'è così tanto materiale che non rimarranno mai a corto di attori o supereroi. Quando lo supereranno, le persone si guarderanno indietro e si limiteranno a fare dei reboot."

Prima di apparire nel capitolo finale della trilogia dei Guardiani, lo ricordiamo, Bautista riprenderà i panni di Drax nell'atteso Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.