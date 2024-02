Marvel, Dave Bautista a sorpresa: 'Ho chiuso con Drax, ma per un altro ruolo ci sarei'

Dire addio ai Guardiani della Galassia (o, quantomeno, alla formazione originale della gang guidata da James Gunn) è stato un vero colpo al cuore, soprattutto nella consapevolezza che sarà praticamente impossibile rivedere un personaggio come Drax: i fan di Dave Bautista, però, accoglieranno con lieto stupore le sue ultime dichiarazioni!

L'attore, che già recentemente si era detto disposto a seguire James Gunn nel DC Universe, ha infatti chiarito di aver detto basta semplicemente al personaggio nei cui panni l'abbiamo visto finora, e non al Marvel Cinematic Universe o ai cinecomic in generale!

"No, no. Quando ho detto di aver chiuso intendevo semplicemente che ritenevo concluso il mio percorso come Drax. Sono sempre in ottimi rapporti con Marvel, ho rivisto Kevin Feige e Lou D'Esposito al più tardi 2 settimane fa. Loro sanno che io sarei aperto a un nuovo ruolo. Amo quell'universo, l'universo dei supereroi. Sono un loro grande fan" sono state le sue parole.

Bautista ha proseguito: "Che si tratti di Marvel o di DC, se loro mi facessero una telefonata io risponderei. Per un ruolo che abbia senso io sarei assolutamente disponibile. Vorrei semplicemente l'opportunità di fare un ruolo più grande, magari più profondo. Mi piacerebbe anche interpretare un villain. Ma no, non ho chiuso. Ho solo finito con Drax". Insomma, sbizzarritevi pure: in che ruolo vedreste bene il buon Dave nell'MCU, a parte Drax? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di re-casting, intanto, un'IA ha immaginato il cast del Marvel Cinematic Universe negli anni '70: i nomi sono davvero clamorosi!