Marvel: Dave Bautista risponde al licenziamento confermato di James Gunn

Anche se manca un comunicato ufficiale, sembra proprio che la Walt Disney Pictures non tornerà sui propri passi e, dopo un incontro con James Gunn "professionale e pacifico", il suo licenziamento da regista di Guardiani della Galassia vol.3 è confermato.

Nonostante, secondo i report, Kevin Feige dei Marvel Studios avrebbe combattuto per mantenere la visione di Feige e (magari) reintegrarlo a bordo del progetto, alla fine ha dovuto cedere e appoggiare le decisioni della Disney. Nonostante ciò, sembra che Feige otterrà il via libera per utilizzare la sceneggiatura firmata dal filmaker.

Dave Bautista, interprete di Drax il Distruttore nella serie di film, è stato il membro del cast più vocale riguardo questo licenziamento, minacciando addirittura la sua uscita dal progetto qualora non fosse stato utilizzato quantomeno lo script del suo amico e regista. E la risposta, a questo licenziamento ormai semi-ufficiale, non è tardata ad arrivare. Su Twitter l'attore ed ex wrestler, ironicamente, ha spiegato: "Thanks Disney!! Making America Great Again!" con una bandiera americana accanto. Il riferimento, non troppo velato, è allo slogan di Donald Trump per la sua campagna presidenziale del 2016, forse in risposta ai supporter di Trump, gli stessi che hanno riportato in auge i tweet che sono costati caro a Gunn.

Vi terremo aggiornati a riguardo.