Marvel, Daredevil è nel canone MCU? La risposta arriva da Hawkeye

Il quinto episodio di Hawkeye si conclude con un'importante rivelazione sul grande villain dello show con protagonisti i personaggi di Clint Barton/Occhio di Falco (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld). E in qualche modo tutto questo riguarda quel Daredevil, interpretato da Charlie Cox, interrotto dopo tre stagioni.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Hawkeye, la nuova serie Marvel su Disney+.

In ogni caso potete scoprire il costume di Clint Barton nell'ultimo episodio di Hawkeye, una delle serie Marvel di questo 2020 apertosi con WandaVision.



Il villain che prende di mira Clint e Kate è nientedimeno che Wilson Fisk alias Kingpin, signore del crimine interpretato da Vincent D'Onofrio.

Lo zio di Maya Lopez (Alaqua Cox) è qualcuno con il quale non conviene scherzare, come afferma Clint Barton. Ne sa qualcosa proprio Daredevil. Del personaggio di Charlie Cox si sta parlando anche per Spider-Man: No Way Home; farà parte anche lui del gruppo di personaggi del film di Jon Watts?



Secondo le registe Bert e Bertie, il sesto episodio di Hawkeye risponderà alla domanda: Daredevil è in canone con il Marvel Cinematic Universe?

"Sintonizzatevi mercoledì per l'episodio 6" ha dichiarato Bertie a Insider. Kingpin è in affari con Eleanor Bishop (Vera Farmiga) che ha ingaggiato Yelena Belova (Florence Pugh) per eliminare Occhio di Falco.



Ma che ruolo avrà Kingpin nell'ultima puntata di Hawkeye?