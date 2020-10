Marvel, Dacre Montgomery pubblica e poi cancella una fan art di Wolverine

L'amata star di Stranger Things, Dacre Montgomery, dove interprete il ruolo di Billy Hargrove ma anche conosciuto per la sua partecipazione a Power Rangers come Red Ranger, ha nelle ultime ore prima condiviso via social e poi cancellato una spettacolare fan art in cui un artista lo immaginava nei panni di Wolverine.

Il poster era stato creato direttamente dai ragazzi di BossLogic, quindi di alto livello. Il fatto è che l'immagine era stata condivisa sulla pagina Twitter dell'artista ormai due anni fa, nel 2018, quando si iniziava a discutere su chi potesse sostituire Hugh Jackman nei panni di Logan nel reboot degli X-Men targato Marvel Studios.



Dacre Montgomery, insieme a Tom Hardy e Taron Egerton, è da subito stato uno degli attori preferiti dai fan per la parte, anche per un certo physique-du-role abbastanza evidente. Poi a inizio anno un sito di gossip diceva che Kevin Feige stava guardando proprio a Montgomery per il ruolo di Wolverine, ma non è mai stato confermato o smentito nulla al riguardo.



Il fatto che ora l'attore venticinquenne abbia condiviso e poi cancellato quasi subito il fan poster di BossLogic ha fatto scatenare la curiosità dei fan, che si domandano: vorrà dire qualcosa questa azione? Qualcosa bolle veramente in pentola?