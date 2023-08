Marvel, che ci crediate o meno sono passati 25 anni dall'uscita di Blade con Wesley Snipes

Nel 1998 usciva nelle sale cinematografiche Blade, diretto da Stephen Norrington, action horror tratto dalle opere Marvel, una delle prime dimostrazioni tangibili del potenziale su grande schermo dell'universo dei fumetti. Protagonista indiscusso Wesley Snipes nei panni del protagonista di un'avventura da brivido vampiresca.

Sin dalla scena d'apertura, Blade si è affermato come qualcosa di diverso rispetto a quanto proposto prima al cinema proveniente dal mondo fumettistico. Sono passati venticinque anni dal 21 agosto 1998 e i fan di Blade ora festeggiano sui social in attesa del primo capitolo sul personaggio facente parte del Marvel Cinematic Universe, con il premio Oscar Mahershala Ali.

La produzione del film è costellata di aneddoti e imprevisti, tanto che qualcuno lo definisce il film Marvel più maledetto di sempre.



Per metà vampiro e per metà uomo, chiamato 'il diurno' dagli altri succhiasangue e Blade dagli esseri umani, il protagonista della trilogia cerca vendetta nel primo film sul diacono Frost, interpretato da Stephen Dorff, che rese vampira la madre, rendendolo di fatto quell'essere ibrido che è oggi.

Nel corso degli anni la trilogia di Blade è diventata un cult tra i fan del personaggio e dei fumetti Marvel, un prodotto ibrido nel panorama fumettistico proprio come il protagonista che vive tra il giorno e la notte, mezzo uomo e mezzo vampiro.



