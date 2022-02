Marvel costringe Zoe Saldana a rimuovere post su Guardiani della Galassia: cosa è successo

La Marvel ha costretto l'attrice Zoe Saldana a rimuovere un post relativo a Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo film della saga scritto e diretto dal regista James Gunn.

Lo ha rivelato la stessa attrice, interprete di Gamora nel Marvel Cinematic Universe, riproponendo il post - che trovate in calce all'articolo - dopo aver apportato le necessarie modifiche anti-spoiler richieste dai Marvel Studios. A quanto pare Zoe Saldana, che recentemente ha condiviso molti sguardi dietro il quinte a Guardiani della Galassia 3, avrebbe accidentalmente pubblicato una foto con un contenuto segreto in bella mostra: la star ha rimediato scarabocchiando tale contenuto, rendendolo illeggibile.

"Ho dovuto eliminare il post a causa della Marvel Security. Ora che ho coperto ciò che loro non vogliono che voi vediate, concentriamoci solo sul Mate!!!!!". Il video allegato in calce la mostra con un trucco di Gamora e una veste scura intorno al corpo, mentre sta sorseggiando una bevanda da una tazza e sta sfogliando il fantomatico contenuto sensibile di Guardiani della Galassia Vol. 3, presumibilmente la sceneggiatura del film o un documento legato al calendario delle riprese.

Una cosa da ricordare sul terzo film dei Guardiani della Galassia è che Zoe Saldana interpreterà una versione diversa di Gamora rispetto alle due puntate precedenti: come ricorderete, infatti, Thanos ha sacrificato Gamora in Avengers: Infinity War per ottenere la Pietra dell'Anima, e in Avengers: Endgame è stata presentata una Gamora di una realtà temporale alternativa, arrivata nel presente per seguire i piani di conquista del padre. Sebbene questa nuova Gamora si sia ugualmente ribellata a Thanos e abbia lavorato con gli Avengers per difendere la Terra, alla fine del film fuggiva senza lasciare traccia di sé: secondo le poche informazioni note, Guardiani della Galassia Vol. 3 vedrà i protagonisti (e soprattutto Peter Quill, innamorato di Gamora) mettersi alla sua ricerca.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia 3 sarà la fine per l'attuale formazione del gruppo galattico guidato da James Gunn, col regista che in passato ha più volte dichiarato conclusa la sua avventura in casa Marvel.