Marvel: cosa sappiamo sul crossover degli Avengers ispirato a World War Hulk

L'attore Mark Ruffalo, qualche tempo fa, è stato molto chiaro: i Marvel Studios non faranno mai un film stand-alone su Hulk. Ma la cosa potrebbe essere aggirata con un crossover stile Avengers ispirato a World War Hulk, più volte rumoreggiato tra i corridoi dell'azienda di Kevin Feige.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di questo progetto è stato grazie a The Cosmic Circus, famoso portale di anticipazioni e scoop dedicato ai film di supereroi che in passato ha predetto diverse informazioni poi rivelatesi corrette (l'ultima delle quali, ad esempio, il setting anni '60 di The Fantastic Four): secondo la redazione, in base alle informazioni raccolte grazie alle loro fonti, la Marvel starebbe lavorando ad una serie di titoli che condurranno ad un film su World War Hulk, descritto come un 'Avengers 4.5'.

Descritta come un 'arco narrativo di tensioni politiche' e incentrato sulle diatribe tra stati a livello internazionale, per The Cosmic Circus questa storyline vedrà alcuni paesi alla ricerca di materiali ed elementi per sviluppare armi in grado di neutralizzare i superesseri e riportare gli esseri umani al vertice della 'catena alimentare' del pianeta, come ad la tecnologia Stark rimasta e lo sfruttamento di elementi come vibranio e adamantio, mentre altri si dedicheranno alla creazione di nuovi metaumani da usare per le proprie attività governative.

I principali progetti che comporranno questo arco narrativo, apparentemente già in corso d'opera, sono Falcon & The Winter Soldier, She-Hulk, Black Panther: Wakanda Forever, Capitan America: Brave New World e Thunderbolts: in questo contesto, il 'sangue di Hulk' sarà uno degli elementi più contesi in assoluto tra le parti coinvolte, e l'evoluzione della storyline porterà appunto all'adattamento del fumetto World War Hulk: questo progetto è stato descritto come un "film in stile Civil War", una sorta di Avengers 4.5 con diversi personaggi che si uniranno per affrontare vari Hulk comparsi in tutto il mondo. Uno di questi sarà il Presidente Ross di Harrison Ford, che secondo le indiscrezioni diventerà Hulk Ross in Captain America 4.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, per tornare con i piedi per terra e concentrarsi solo sui progetti ufficiali, consultate l'elenco di tutti i titoli Marvel attualmente in lavorazione.