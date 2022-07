Marvel, cosa aspettarsi dalla Fase 5? La risposta dei fratelli Russo

Mancano pochi giorni ai due panel che i Marvel Studios presenteranno al Comic Con di San Diego, durante i quali si presume che Kevin Feige e compagnia annunceranno il futuro del Marvel Cinematic Universe, e a tal proposito sono stati interpellati anche i fratelli Russo.

Gli autori di The Gray Man, in arrivo su Netflix dal 22 luglio, hanno detto 'arrivederci' alla Marvel dopo l'incredibile striscia di vittorie consecutive messa a segno con Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, non solo quattro dei titoli più apprezzati di sempre nella storia del MCU ma anche campioni di incassi internazionali che hanno fatto dei Russo gli unici registi, insieme a James Cameron, in grado di portare due titoli diversi oltre i due miliardi di dollari di incassi.

Non a caso i Russo non hanno mai nascosto il loro amore eterno per i Marvel Studios, confermando a più riprese di essere pronti a tornare nella scuderia di Kevin Feige qualora si presentasse l'occasione giusta - e il film giusto: Secret Wars sarebbe il loro blockbuster da sogno - e in una recente intervista sono stati interpellati sul prossimo futuro del Marvel Cinematic Universe: come sarà la Fase 5, per esempio, e cosa si aspettano i due registi dai prossimi film della saga? "Vorremmo vedere tante altre cose come quelle che stanno facendo in questo periodo" hanno commentato gli autori. "Titoli ancora più avventurosi, con maggiore esplorazione e sperimentazione, che siano in grado di portarci in tanti altri luoghi inediti e sorprendenti."

L'appuntamento col futuro del MCU è fissato per la prossima settimana: voi che cosa vi aspettate dalla Fase 5 e oltre?