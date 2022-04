Marvel consiglia: ecco i film da non perdere in attesa di Doctor Strange 2

La Disney ha recentemente pubblicato una scaletta ufficiale di film e spettacoli Marvel da guardare le cui trame si collegano direttamente agli eventi della storia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oltre al film originale del 2016 c'è ovviamente molto altro da vedere!

L'elenco include WandaVision e What If...?, le due serie Disney+, che esploravano sia il viaggio di Wanda Maximoff dopo gli eventi di Avengers: Endgame e le versioni alternative dei più importanti protagonisti del MCU. Naturalmente nella lista non può mancare Spider-Man: No Way Home, che ha introdotto Strange e Peter Parker nel multiverso dopo che un incantesimo fallito ha stravolto la realtà fino ad allora conosciuta.

Oltre alle varianti di Doctor Strange e Scarlet Witch, l'ultimo teaser di Multiverse of Madness ha confermato l'inclusione della Captain Carter di What If...?, confermando il ritorno di Hayley Atwell nel MCU.

La possibile inclusione di Patrick Stewart in Doctor Strange 2 apre anche le porte ai film degli X-Men. La Disney consiglia di quindi di rivedere la famosa serie animata, X-Men: The Animated Series.

Siete impazienti di vedere questo secondo capitolo stand-alone dedicato allo Stregone Supremo? Rivedrete tutte queste produzioni consigliate dalla Disney? Come sempre fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.