Marvel, conferme del reboot da Kevin Feige? 'Con 32 film abbiamo scalfito la superficie'

Il 16 ottobre 2023 Disney festeggerà i 100 anni di storia, e per l'occasione Variety ha pubblicato una lunga intervista alle personalità più influenti dell'azienda: non poteva mancare il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, che ha colto l'occasione per parlare del Marvel Cinematic Universe.

Dopo quindici anni, 31 film (32 includendo The Marvels), una valanga di serie TV e quasi 30 miliardi di dollari di entrate, Kevin Feige ha dichiarato: "Mi sento così fortunato di poter fare questo lavoro. Ad ogni prova costumi, quando vediamo gli attori trasformarsi per la prima volta, c'è sempre un grande momento di stupore. È davvero incredibile per me prendere questi personaggi e portarli in vita sullo schermo. Abbiamo una tradizione ai Marvel Studios che è iniziata con il primo 'Iron Man': per ogni nuova uscita, il cast, i produttori, il regista e io andiamo sempre a vedere il film con i fan durante la serata di apertura. Sentire l'eccitazione in sala, sentire gli applausi o i sussulti del pubblico, mi ricorda sempre cosa significano questi film e questi personaggi per i fan. Essere lì alla serata di apertura di Avengers: Endgame, ad ascoltare la folla, è qualcosa che non dimenticherò mai. Un altro ricordo indelebile sarà il feedback che abbiamo ricevuto dopo l'uscita di Black Panther. Mai nei miei sogni più sfrenati avrei pensato che avrebbe avuto il tipo di impatto che ha avuto."

Oltre alle glorie del passato, però, i Marvel Studios hanno un immenso futuro da affrontare, con nuove sfide e nuovi progetti sia al cinema che in televisione: in particolare, da qualche tempo si parla della possibilità che la Saga del Multiverso rappresenterà la fine del MCU in vista di un soft reboot che dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars assottiglierà la continuity del franchise per le nuove generazioni a partire dalla prossima Saga (che sarà presumibilmente una sorta di Saga dei Mutanti). A questo proposito, Kevin Feige ha rilasciato ben due dichiarazioni.

La prima arriva sempre nell'intervista con Variety, durante la quale il produttore ha anticipato: “La cosa grandiosa della Marvel è l'incredibile roster di personaggi meravigliosi e interessanti che esiste nei fumetti: ci lavorano da 85 anni. Anche dopo 32 film, sembra che abbiamo appena scalfito la superficie." La seconda invece dal libro MCU: The Reign of Marvel Studios, con l'autrice Joanna Robinson che ha riportato: "Nel libro abbiamo una citazione di Kevin Feige che in un certo senso sostanzialmente lascia intendere che Secret Wars servirà come un reboot graduale che servirà a sfoltire la saga. Questo non vuol dire che si ripartirà da zero: la storia andrà sempre avanti, ma verrà eliminato tutto ciò che non funziona in favore di tutto ciò che funziona, oppure si riporteranno indietro le persone che pensavi se ne fossero andate per sempre."

Il riferimento dell'ultimo passaggio sembra calzare a pennello con quanto si dice circa il roster di personaggi di Avengers: Secret Wars, che dovrebbe includere attori come Tobey Maguire, Andrew Garfield, Robert Downey Jr e Hugh Jackman per un'ultima grande avventura nel Multiverso prima di chiudere definitivamente i primi 20 anni del MCU.