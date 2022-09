La Marvel ha finalmente confermato che gli Avengers esistono ancora dopo Endgame

La nuova puntata di She Hulk disponibile su Disney Plus ha finalmente confermato che gli Avengers sono ancora attivi nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Il dibattito sul fatto che gli Avengers siano ancora in attività o meno dopo la morte di Iron Man, l'addio di Steve Rogers e la partenza di Thor dalla Terra con i Guardiani della Galassia, ha accompagnato praticamente tutta la pubblicazione dei progetti della Fase 4, con la maggior parte dei film e delle serie tv dei Marvel Studios che hanno glissato sull'argomento. L'ultima volta che una sorta di team è stato visto insieme è stato nella scena post-credit di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: la formazione però era a dir poco ridotta all'osso con Wong, Captain Marvel, Bruce Banner e lo stesso Shang-Chi, che viene invitato nel gruppo.

Ora il terzo episodio di She-Hulk ha fornito qualche altro dettaglio sullo status del team, apparentemente ancora attivo nel MCU: ad un certo punto della puntata, infatti, alcuni giornalisti inizino a diffondere la voce che She-Hulk sia stata rifiutata dagli Avengers, il che presuppone che il gruppo sia ancora vivo e vegeto, perché altrimenti i notiziari non si sarebbero interrogati sull'appartenenza di She-Hulk alla squadra.

In precedenza Kevin Feige aveva dichiarato che, al contrario di quanto accaduto con i quattro film del super-team visti nella Saga dell'Infinito, i Marvel Studios in futuro useranno una nuova strategia e sfrutteranno la popolarità del franchise degli Avengers per i film evento che avranno il compito di concludere col botto le varie Saghe del MCU: il primo esempio di questo nuovo modus operandi sarà rappresentato da Avengers The Kang Dynasty e Avengers Secret Wars, che arriveranno nell'atto conclusivo della Saga del Multiverso.

In definitiva dunque, gli Avengers sono ancora attivi nel MCU ma si uniranno con meno frequenza rispetto alla Saga dell'Infinito, specialmente perché ogni singolo film (o serie tv) Marvel Studios, dalla Fase 4 in poi, ha iniziato ad allargarsi a dismisura includendo via via sempre più personaggi. Non osiamo immaginare, dunque, quanto grande sarà Avengers: Secret Wars...Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.