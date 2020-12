Marvel conferma il legame fra Thanos e gli Eterni nell'MCU: tutti i dettagli!

Thanos è uno dei 'cattivi' cinematografici più amati, non solo all'interno del Marvel Cinematic Universe. E nonostante l'epilogo che noi tutti conosciamo in Avengers: Endgame, la sua influenza continua a farsi sentire all'interno del franchise, grazie soprattutto ad un legame con gli Eterni, ufficialmente confermato da Marvel.

Come rivelato da una mostra interattiva chiamata Avengers S.T.A.T.I.O.N., aperta all'inizio dell'anno a Las Vegas, Thanos era un Eterno.



"Si dice che l'origine di Thanos sia sulla luna più grande di Saturno, Titano, rendendolo un Titano in natura. Si dice tuttavia che Thanos sia l'ultimo di una specie antica e altamente sofisticata conosciuta in tutto l'universo come 'Gli Eterni'" si legge all'interno della mostra interattiva. Anche se siamo ancora a poco meno di un anno dall'incontro con il gruppo principale de Gli Eterni nell'MCU, è bello avere la conferma che la versione di Thanos di questo franchise è legata a loro. Nei fumetti Thanos è il figlio degli Eterni noti come A'lars e Sui-San, e ha un fratello chiamato Eros di Titano, meglio conosciuto come Starfox. Il motivo per cui nel fumetto Thanos sembra così mostruoso rispetto alla media degli Eterni è che dispone della genetica Deviant, che lo lega alla razza cugina antagonista degli Eterni. Non è chiaro se sia il caso anche con il Thanos dell'MCU, anche se pare che dalle immagini de Gli Eterni, i Devianti sembrano piuttosto terrificanti.



Su Everyeye trovate la recensione di Avengers: Endgame e la recensione di Avengers: Infinity War. Nel 2021 arriverà nelle sale Gli Eterni.