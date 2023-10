Marvel conferma ciò che i fan speravano: Thor e Loki si incontreranno di nuovo nel MCU

La storia di Thor e Loki nel MCU non è finita: in occasione del debutto della seconda stagione di Loki su Disney+, il produttore esecutivo della serie tv con Tom Hiddleston Kevin Wright ha confermato che i due fratelli dei asgardiani si incontreranno in futuro durante la Saga del Multiverso.

"Non voglio fare spoiler ma...diciamo di sì. Penso che il sole splenderà ancora una volta su Loki e Thor in futuro, credo che farli rincontrare sia sempre stata la priorità della storia che stiamo raccontando. Ma affinché quell'incontro sia davvero appagante, dobbiamo prima portare Loki verso uno stato emotivo completamente nuovo. Penso che sia sempre stato questo l'obiettivo della serie tv in queste due stagioni."

Al momento non è chiaro quando Loki e Thor potranno rincontrarsi, ma certamente in futuro le occasioni non mancheranno: sebbene nell'anteprima di Loki 2 concessa alla stampa siano stati negati gli episodi 5 e 6, per il momento ci sentiamo di escludere un cameo di Chris Hemsworth in vista di un ritorno di Tom Hiddleston sul grande schermo, tra un probabile Thor 5 e i già annunciati Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Per altri contenuti, vi ricordiamo che secondo le indiscrezioni Avengers: Secret Wars sarà un maxi-crossover sul Multiverso Marvel per chiudere le trame di tutti i supereroi 'più anziani' (da Tobey Maguire a Hugh Jackman) in vista di un soft-reboot del MCU in occasione del 20esimo anniversario della saga.