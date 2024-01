Marvel conferma il crossover Spider-Man e Daredevil? 'Kingpin sarà il Thanos di New York'

Kingpin sarà il Thanos di New York? Sul finire del 2023 sono trapelati diversi leak sul futuro della Saga del Multiverso, che secondo le indiscrezioni sarà suddivisa in vari archi narrativi separati che si ricongiungeranno nei film crossover degli Avengers.

Uno di questi archi narrativi dovrebbe essere quello denominato Devil Reign e incentrato su Daredevil e Spider-Man, che includerà le serie tv Occhio di Falco, Echo e Daredevil: Born Again e il film Spider-Man 4 e che ovviamente ruoterà intorno alla figura di Kingpin, il villain interpretato da Vincent D'Onofrio: il cattivo infatti apparirà in tutti questi capitoli, incluso il film con Tom Holland (stando ai rumor) e tra gli eventi di Echo e Daredevil: Born Again riuscirà a farsi eleggere sindaco di New York con un decreto legge che bandirà dalla metropoli tutti i vigilanti mascherati.

A questo proposito, e in vista del debutto di Echo a partire dal prossimo 9 gennaio, il produttore dei Marvel Studios Richie Palmer ha tirato in ballo proprio il futuro di Kingpin nel MCU, paragonandolo ad un 'Thanos' di New York City: "È un personaggio spaventoso. È violento. Può fare di tutto anche solo con il suo sguardo ed è così intimidatorio, è un personaggio fantastico", ha detto Palmer. "Ma quello che penso sia fantastico della sua presenza in questo show è che abbiamo potuto vedere un lato diverso di lui in termini di emotività. Dove si trova dopo essere stato umiliato da Maya alla fine di Occhio di Falco? Penso che sia un uomo un po' diverso ora, e penso che sarà emozionante vedere un personaggio così grande come Kingpin attraversare questi cambiamenti. Non voglio dire molto perché il finale di Echo parlerà per me in questo senso, ma credo che sarà probabile vedere Kingpin come una sorta di Thanos 'urbano' nel futuro del MCU".

Parole abbastanza importanti che in effetti sembrano andare in una direzione molto specifica, ma vi terremo aggiornati. Echo uscirà su Disney+ il 9 gennaio, con tutti i 5 episodi disponibili nel giorno del lancio.