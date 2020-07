Marvel, concept originale di Captain America svela origin story diversa per Teschio Rosso!

L'artista dei Marvel Studios Ryan Meinerding ha postato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un concept originale di Captain America: Il Primo Vendicatore che svela dei piani inediti per il villain Teschio Rosso.

Come potete vedere in calce all'articolo, la storia delle origini del cattivo del film e della sua trasformazione da Johann Schmidt a Teschio Rosso doveva essere molto diversa da quella vista effettivamente sul grande schermo: la prima uscita cinematografica del franchise con protagonista Chris Evans, infatti, raccontò che Schmidt rimase sfigurato a causa degli esperimenti dell'Hydra con il siero del super soldato, ma inizialmente come rivela Ryan Meinerding le cose dovevano andare diversamente.

La trasformazione sarebbe stata molto più graduale e soprattutto causata dal potere del Tesseract: sarebbe stata una nota ancora più amata per il villain, che come saprete alla fine proprio a causa del Tesseract sarebbe stato esiliato su Vormir come custode della Gemma dell'Anima e in uno stato permanente di non-vita. Questa idea visiva condivisa dall'artista sarebbe stata sicuramente perfetta per il grande schermo, e avrebbe incarnato tutta la cupidigia del personaggio: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

