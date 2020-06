Marvel, una commovente teoria fa di Stan Lee il vecchio Steve Rogers

Due delle più grandi domande che occupano i pensieri dei fan della Marvel sono: cosa è successo a Captain America dopo essere tornato indietro nel tempo in Avengers: Endgame e in che modo esattamente Stan Lee riesce a fare cameo ovunque nel MCU, indipendentemente dal tempo o dallo spazio?

Una folle teoria di un fan suggerisce che questi due misteri possano essere effettivamente collegati. Secondo un utente di Reddit, Stan Lee sarebbe in realtà il vecchio Capitan America, che va a spasso nel tempo per rivedere i suoi cari vendicatori.

Nonostante i salti temporali siano ormai diventati un grandissimo alleato dei supereroi Marvel, questa teoria sembra reggere ben poco, soprattutto perchè non vi è nemmeno una leggera somiglianza tra Stan Lee e il vecchio Steve Rogers.

Il fan peccando di molta fantasia, suggerisce che l'anziano Capitan America, ormai deposta l'armatura al chiodo, indosserebbe baffi e occhiali proprio per non farsi riconoscere dai suoi colleghi, pur rimanendo al loro fianco nel bel mezzo dell'azione.

Per quanto noi sappiamo però ciò non è possibile. Infatti in Avngers: Endgame, Steve riporta le Gemme dell'Infinito nei loro posti giusti e poi decide di andare direttamente agli anni '40 per stare con Peggy, la donna amata da sempre e mai dimenticata. Al suo fianco trascorrerà tutta la sua vita, senza mai viaggiare in alcun modo nel tempo. Una volta divenuto anziano si rincontrerà Sam Wilson, così da dargli il suo scudo.

Di recente proprio Chris Evans ha ricordato nostalgicamente i giorni di Avengers: Endgame. L'attore di recente è stato impegnato in una nuova miniserie Apple molto interessante. Ecco la recensione di Defending Jacob.