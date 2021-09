Marvel Comics e Marvel Studios lavorano in sinergia? Arrivano importanti novità

Sin dal 2008 la Marvel ha preso ispirazione dai fumetti per le sue storie. Iron Man, infatti, arrivava proprio da lì, e da allora un importante collegamento si è creato tra le due dimensioni. Nel tempo anche il braccio editoriale è stato attento agli avvenimenti dei film. Oggi ci si chiede quanto i due dipartimenti siano "allineati".

Non è stato infatti mai pienamente chiaro quanto l'editoria e la parte multimediale della Marvel lavorassero in tandem. Anche dopo che Feige aveva assunto il controllo della Marvel Entertainment un paio di anni fa. Tuttavia l'ultimo episodio della serie animata What If...? disponibile a partire da oggi sembra dare una risposta a questa domanda. Vi avvisiamo che la parte che segue contiene spoiler.

L'episodio 8 di What If di cui vi abbiamo fatto una recensione, parla della rivalsa di Ultron, che conquista le Gemme dell'Infinito e diventa ultra-Ultron. La squadra degli Avengers è ormai divisa, e questo porterà l'Osservatore e Strange (quello dell'episodio 4) a reclutare un esercito di supereroi da tutto il Multiverso per sconfiggerlo. Questo ci ricorda appunto qualcosa...

Parliamo di Avengers Forever #1, una nuova serie di fumetti in corso con protagonista proprio una squadra di Vendicatori provenienti da tutto il Multiverso. La sinergia sembra troppo sincronizzata per non essere stata precedentemente progettata. In questa nuova serie i lettori incontreranno inedite versioni dei familiari Vendicatori "e assisteranno al ritorno di alcuni cari vecchi amici".

Ovviamente assistiamo sempre più alla crescente preoccupazione circa il Multiverso, che sconvolgerà davvero tutto. Adesso i fan aspettano il finale di stagione di What If che rivelerà il grande piano dietro la serie. Chissà, magari riusciremo a scoprire qualcosa in più circa i progetti futuri.