Marvel, come sentirsi vecchi: Captain America: The Winter Soldier compie 10 anni

Ad un anno di distanza dal quindicesimo anniversario dall'inizio del Marvel Cinematic Universe, proseguono le celebrazioni per il franchise più redditizio nella storia del cinema. Oggi ricorre il decimo anno dall'uscita nelle sale di Captain America: The Winter Soldier, con protagonista Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers.

In occasione dell'anniversario del film di Anthony e Joe Russo, diversi fan sui social hanno voluto ricordare il film attraverso dei post. Captain America: The Winter Soldier per parecchi fan dell'MCU rimane uno dei migliori lungometraggi della saga. Su Rotten Tomatoes attualmente il film registra un 92% di gradimento. Ma quali scene di The Winter Soldier sono ispirate al fumetto di Marvel Comics?



In Captain America: The Winter Soldier, in seguito all'avventura con gli Avengers, Steve Rogers deve salvare Washington da un attacco terroristico che coinvolge Nick Fury (Samuel L. Jackson) e lo S.H.I.E.L.D., al fianco di Vedova Nera (Scarlett Johansson). Si troverà di fronte il temibile Soldato d'Inverno (Sebastian Stan).

Nel cast del film anche Anthony Mackie (Falcon), Cobie Smulders (Maria Hill), Frank Grillo, Emily VanCamp, Hayley Atwell, Toby Jones e Robert Redford nei panni di Alexander Pierce. Recuperate sul nostro sito la recensione di Captain America: The Winter Soldier.

Chris Evans, uno dei volti più apprezzati del Marvel Cinematic Universe, ha interpretato fino ad Avengers: Endgame il ruolo di Steve Rogers/Captain America, che gli ha regalato il successo in tutto il mondo.

DUNE: PARTE DUE 3 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su