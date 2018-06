Marvel: come sarebbe Chris Hemsworth se avesse ottenuto il ruolo di Loki? Fan-made!

E se invece di ottenere il ruolo di Thor, Chris Hemsworth avesse invece ottenuto la parte di Loki? Beh, un artista visuale ha immaginato come sarebbe stato il suo personaggio, date un'occhiata al post social in calce alla news!

Il "solito" BossLogic ci mostra qual è la sua idea di un Loki interpretato dall'attore che ha invece finora interpretato il ruolo del fratellastro del Dio dell'Inganno, il Dio del Tuono, Thor di Asgard.

Al momento sia Thor che Loki possiamo vederli in Avengers: Infinity War che è in programmazione al cinema. Diteci, come vi sembra questa versione dell'antieroe?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Il prossimo anno uscirà anche Avengers 4, che chiuderà ufficialmente la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Come Avengers: Infinity War, anche il quarto cinecomic sui Vendicatori, come pure Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, è stato diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo.