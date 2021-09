Marvel, come sta Letitia Wright? Nuovi aggiornamenti da Black Panther 2 dopo l'incidente

Dopo diverse settimane dalla notizia di un infortunio per Letitia Wright sul set di Black Panther: Wakanda Forever, in queste ore sono arrivati finalmente i primi aggiornamenti dalla nuova produzione targata Marvel Cinematic Universe.

La star della saga Angela Bassett, che interpreta la madre di Shuri e regina del Wakanda, ha affermato in una recente intervista promozionale che la co-protagonista Letitia Wright sta "bene e pronta a tornare a lavoro" dopo essere stata ricoverata in ospedale con lievi ferite durante le riprese di Black Panther: Wakanda Forever. Il sequel, che riunisce la Bassett e la Wright con il regista e sceneggiatore di Black Panther Ryan Coogler, stava girando alcune scene a Boston alla fine di agosto, quando l'attrice "ha riportato lievi ferite durante le riprese di uno stunt", come rivelato da un portavoce della Marvel il mese scorso.

Parlando con ET Online agli Emmy 2021, dove la Bassett è apparsa come presentatrice, l'attrice ha fornito un prezioso aggiornamento: "Ha fatto una piccola caduta, ma per fortuna non si è fatta poi così male. Sai, cose del genere possono spaventare, e poi lei è una cosina piccola ed esile. Ma sta bene ed pronta a tornare a lavoro."

Ricordiamo che il cast di Black Panther: Wakanda Forever includerà i ritorni di Lupita Nyong'o, Winston Duke e Martin Freeman, mentre tra i nuovi arrivati ​​nel MCU citiamo Michaela Coel in un ruolo sconosciuto e soprattutto Dominique Thorne nei panni di Riri Williams: il personaggio tornerà successivamente nella sua serie tv spin-off Disney+ Ironheart. Un altro spin-off di Black Panther, prodotto da Coogler e incentrato sul regno del Wakanda, è attualmente in sviluppo per Disney+, anche se non si conoscono molti dettagli in merito.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema l'8 luglio 2022.