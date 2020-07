Marvel, come Flash Gordon ha influenzato i registi di Avengers: Endgame nel loro lavoro

Se chiedete ai registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo, quali film hanno avuto maggiore impatto sulla loro carriera e la loro visione cinematografica, questi nomineranno sicuramente anche Flash Gordon.

In Avengers: Infinity War ci avevano certo lasciato degli indizi (come la battuta di Tony su Peter Quill), ma fino ad ora non sapevamo quanto profondo fosse l'amore di Anthony e Joe Russo per Flash Gordon, l'action sci-fi del 1980 diretto da Mike Hodges.

Nel prossimo episodio di Pizza Film School sul canale YouTube dell'AGBO (la compagnia di produzione dei Russo), i due fratelli, accompagnati dal regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi, ne parleranno ampiamente, ma intanto qualche dichiarazione ai microfoni di Comicbook l'hanno già data.

"Flash Gordon è probabilmente il film che ho visto più di ogni altro nella mia vita" racconta Joe Russo "Uscì nel 1980. Cleveland era andata in bancarotta nel '79. Era quella sorta di città operaia che, quando l'industria iniziò a morire nei primi anni '70, la città ne risentì, e questo film uscì proprio in un momento in cui avevamo bisogno di questo genere di escapismo".

"Ricordo di essere andato al cinema con mio zio Robert, avevo 10 anni, e di averlo amato profondamente. Non riuscivo a smettere di parlarne. Sono sicuro di esserci tornato 2-3 volte, e quando uscì in Betamax l'anno successivo, ce l'avevamo in riproduzione continuamente. La colonna sonora è probabilmente quella che abbiamo ascoltato di più in vita nostra".

E prosegue Joe, mostrando tutto il suo apprezzamento per lo stile e il tono del film: "Semple, che scrisse la sceneggiatura, lavorò alla serie tv di Batman, quella anni '60 molto camp. L'influenza di quello show è davvero evidente nel film. Dopo 45 minuti ti fanno credere che uccideranno davvero il protagonista, Hodges ci spende 10 minuti buoni... E lo faranno sul serio! Solo che poi viene salvato da questa sorta di magia spaziale, ma trovo il tono della pellicola davvero unico" e conclude "È difficile trovare un altro film sci-fi che abbia un tono simile a quello di Flash Gordon, dove ci sono momenti intensi ma anche di più frivoli, con quella colonna sonora".

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con i registi di Avengers: Endgame? Fateci sapere nei commenti.