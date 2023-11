Marvel: colpo di scena, rinviati i film della Fase 5! Come cambia il calendario?

A poche ore dalla conclusione dello sciopero degli attori SAG, la Disney ha annunciato un drastico cambio di piani nel calendario uscite dei film Marvel Studios con proseguiranno la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

Deadpool 3 è stato spostato dal 3 maggio 2024 al 6 luglio 2024, mentre Captain America: Brave New World è passato dall'apertura prevista per il week-end del Giorno dell’Indipendenza del 6 luglio 2024 al 14 febbraio 2025. Allo stesso tempo, Thunderbolts passerà al 25 luglio 2025 dalla precedente data d'uscita del 20 dicembre 2024, mentre Blade, la cui uscita era prevista per il 14 febbraio 2025, è stato rinviato ora al 7 novembre 2025. Inoltre, lo studio ha annullato i piani per altre due date – 25 luglio 2025 e 7 novembre 2025 – originariamente riservate a dei film Disney senza titolo. Il calendario uscite Disney pubblicato qualche giorno fa, dunque, è diventato già obsoleto e sarà da aggiornare.

The Wrap conferma inoltre che Deadpool 3 è una priorità assoluta in termini di ripartenza della produzione post-sciopero, mentre il quarto film di Captain America, per la prima volta con Anthony Mackie nel ruolo di protagonista nei panni di Sam Wilson al posto dello Steve Rogers di Chris Evans, sarebbe ormai prossimo al completamento: questa mossa permetterà all'attesissimo Deadpool 3, che vedrà l'arrivo di Ryan Reynolds e del Wolverine di Hugh Jackman nel MCU, di essere l'unico film dei Marvel Studios in uscita nel 2024.

Continuate a seguirci per tutte le prossime novità.