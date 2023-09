Marvel, colpo di scena: Licantropus torna su Disney+ in un'edizione a colori!

A sorpresa, i Marvel Studios hanno annunciato la versione a colori di Licantropus, il primo film del Marvel Cinematic Universe distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Il film, presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ lo scorso ottobre, è stato pensato come uno speciale di circa un'ora realizzato in bianco e nero e con sfumature horror in omaggio ai classici film di mostri della Universal grazie al suo stile noir, all'atmosfera inquietante e a livelli elevati di violenza. In attesa di scoprire se Jack Russell e i suoi amici mostri torneranno nel futuro del MCU,i Marvel Studios hanno annunciato in queste ore che Licantropus tornerà su Disney+ in una versione a colori: l'appuntamento è fissato per il prossimo 20 ottobre in occasione dell'arrivo della stagione di Halloween.

Una curiosa trovata da parte dei Marvel Studios, all'opposto di quanto fatto recentemente da autori come Bong Joon-ho, George Miller Zack Snyder, che hanno realizzato versioni bianco e nero dei loro film Parasite, Mad Max: Fury Road e Justice League. Anche il regista messicano Guillermo Del Toro, come lui stesso ha dichiarato, è a lavoro su una versione in bianco e nero di Nightmare Alley.

Ricordiamo che la versione a colori di Licantropus esordirà su Disney+ a partire dal prossimo 20 ottobre.