Marvel, colpo di scena: cambiano gli autori di Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars?

Uno dei più affidabili scooper dell'industria cinematografica in queste ore ha rivelato sulla sua pagina del social network X che i Marvel Studios hanno cambiato gli sceneggiatori di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, gli attesissimi nuovi film crossover della Saga del Multiverso.

In precedenza era stato rivelato che Jeff Loveness avrebbe scritto Avengers: The Kang Dynasty mentre Michael Waldron avrebbe scritto Avengers: Secret Wars, una scelta in linea con la direzione data finora alla narrazione della saga dato che il primo sceneggiatore, già famoso per i Multiversi di Rick & Morty, aveva scritto per i Marvel Studios Ant-Man & The Wasp: Quantumania, introducendo la figura del villain Kang il conquistatore, mentre il secondo - anche lui arrivato dall'universo di Rick and Morty - era già stato assoldato dalla Marvel per WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, due 'pezzi' fondamentali della Saga del Multiverso.

Ora però secondo il noto scooper My time to shine hello la Marvel sceglierà i nuovi sceneggiatori di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars solo dopo la fine degli scioperi, dato che sia Loveness che Waldron sono fuori dai progetti: non è chiaro se i due autori nel frattempo saranno assegnati ad altri progetti MCU (Doctor Strange 3 per Michael Waldron?) né se hanno già consegnato una bozza per le sceneggiature dei rispettivi film, sebbene vale la pena notare che l'inizio delle produzioni di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars è ancora molto lontano, dato che i due blockbuster sono stati rinviati rispettivamente a maggio 2026 e a maggio 2027.

Da notare che in precedenza i Marvel Studios avevano già cambiato in corso d'opera il team creativo di un altro importante film della Fase 6 del MCU, Fantastici Quattro, che dopo una prima sceneggiatura firmata da Jeff Kaplan e Ian Springer è stato assegnato a Josh Friedman, co-sceneggiatore di James Cameron per Avatar: La via dell'acqua: dato che Fantastici 4 sarà presumibilmente molto legato ai due film degli Avengers, e che le indiscrezioni vogliono i Marvel Studios 'molto soddisfatti' della nuova sceneggiatura del film degli F4, è possibile che Josh Friedman venga promosso ad autore dei prossimi film crossover?

Staremo a vedere.