Marvel, Colman Domingo rompe il silenzio su Kang: ecco cosa ha detto

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane Colman Domingo è la potenziale scelta numero 1 dei Marvel Studios per il ruolo di Kang il Conquistatore dopo il licenziamento di Jonathan Majors, e in queste ore l'attore ha ufficialmente commentato queste importanti voci di corridoio.

Parlando con ET, infatti, Colman Domingo ha ammesso di essere a conoscenza delle voci che circolano online, e sebbene non abbia né confermato né smentito la loro autenticità ha comunque ringraziato i fan per la risposta calorosa arrivata dai social nei confronti di questa ipotesi.

"I fan sono appassionati. In qualche modo il mio nome è là fuori nel mondo e in effetti mi piace l'idea di essere semplicemente chiamato in causa e accolto in questo modo così positivo, credo sia una cosa bellissima che farebbe piacere a chiunque. Comunque non saprei, sono sempre in cerca di nuovi ruoli per la mia carriera. So che si è parlato di questa cosa e le persone ne stanno discutendo, ma non so quanto sia vero. Non riesco a saperlo nemmeno dal mio team di agenti, non so dire se sia vero o no".

Risposta prefabbricata da utilizzare all'occorrenza? Una cosa è certa al momento: se Colman Domingo è assistito da un team di agenti che davvero non sanno dell'arrivo o meno di una chiamata dai Marvel Studios, forse è arrivato il momento per l'attore di cambiare team di agenti...

Ma a proposito di agenti e trovate pubblicitarie: nelle prossime ore uscirà la prima intervista di Jonathan Majors dopo il licenziamento dalla Disney.