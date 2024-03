Marvel, Colman Domingo sarà il nuovo Kang? 'Non posso dirvi se è vero o no'

Colman Domingo è tra i papabili, secondo le ultime indiscrezioni, al ruolo di Kang il Conquistatore, lasciato libero da Jonathan Majors dopo le accuse e la condanna per aggressione sessuale. Interpellato sull'argomento, Domingo ha rilasciato dichiarazioni piuttosto ambigue che non sciolgono i dubbi dei fan.

"Lo so oppure no? In realtà non lo so. So che il mio team non mi propone nulla a meno che non sia reale, quindi non lo so. Potrei essere in trattativa ma non ne sono sicuro. Accetterei volentieri una conversazione a riguardo. Ci sono voci, ci sono chiacchierate ma non ne sono nemmeno sicuro perché sono consapevole che nulla mi viene proposto se non è reale. Non posso dire se sia vero o no" ha concluso l'attore.



I rumor su Colman Domingo nel ruolo di Kang circolano ormai da un mese. Jonathan Majors è stato condannato ed è stato allontanato dal franchise. L'attore aveva interpretato il personaggio in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Loki, prima di essere giudicato colpevole di aggressione e molestie sessuali.

Dopo il licenziamento di Majors si è parlato del possibile nuovo casting o dell'estromissione del personaggio come ipotesi per il futuro, anche perché il titolo del prossimo film è cambiato, da Avengers: The Kang Dynasty ad un semplice Avengers 5.



L'uscita è prevista per il 1° maggio 2026.