Marvel, clamoroso: Steven Yeun lascia il cast di Thunderbolts, il MCU perde il suo Sentry

In attesa dell'inizio delle riprese di Thunderbolts, arriva una brutta tegola per il nuovo film crossover del Marvel Cinematic Universe, che a quanto pare dovrà rinunciare a Steven Yeun per il ruolo di Sentry.

Il coinvolgimento della star di Nope e Beef, famosa in tutto il mondo per The Walking Dead, nel film Marvel Thunderbolts era stato segnalato per la prima volta a febbraio scorso, sebbene la Marvel non abbia mai annunciato ufficialmente il suo casting. Cinque mesi prima, durante una presentazione al D23, lo studio aveva rivelato che Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour e Wyatt Russell saranno tra i protagonisti del film, ma come molte altre produzioni anche Thunderbolts è stato colpito dal duplice sciopero degli scrittori e degli attori dello scorso anno, che ha scombinato i piani di tutta Hollywood: questo, secondo quanto riportato, sarebbe il motivo dell'uscita di scena di Steven Yeun dal progetto, che ora dovrà trovare un nuovo interprete per Sentry.

Thunderbolts era inizialmente previsto per luglio 2024, ma è stato posticipato di un anno a luglio 2025 e deve ancora iniziare le riprese. Jake Schreier dirigerà il film, che metterà insieme una squadra di antieroi e cattivi della Marvel. Per Steven Yeun sarebbe stato il secondo importante progetto di supereroi, dato che l'attore è già il protagonista (come doppiatore) dell'acclamata serie tv animata di Prime Video Invincible, creata dal padre diThe Walking Dead Robert Kirkman. L'attore è candidato ai Golden Globe come miglior attore maschile in una serie limitata con Beef, e prossimamente sarà visto in Mickey 17 di Bong Joon Ho al fianco di Robert Pattinson e nel film del Love Me con Kristen Stewart.

