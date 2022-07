Marvel Cinematic Universe: Ultron e Teschio Rosso torneranno? Parla un attore

Ross Marquand è noto per aver interpretato Aaron in The Walking Dead, ma è anche una sorta di icona non celebrata del MCU grazie alla sua interpretazione non solo di uno, ma di due dei più leggendari cattivi della Marvel: ha, infatti, sostituito Hugo Weaving nei panni di Teschio Rosso negli ultimi Avengers e interpretato Ultron in What If...?.

Parlando con The Illuminerdi al Comic-Con di San Diego, Marquand è stato interrogato sulle possibilità di tornare nei panni di Johann Schmidt o della malvagia A.I. e, curiosamente, sembra fiducioso su entrambi i fronti. In particolare, l'attore e dotato impressionista afferma che le probabilità che Teschio Rosso ritorni sono alte, mentre la natura stessa di Ultron suggerisce che non potrà mai essere veramente sconfitto.

"Sento che ci sono buone possibilità di rivedere Teschio Rosso. [Ultron] sta fluttuando da qualche parte. La cosa bella di lui è che fluttua nel cloud. Può andare ovunque".

I commenti di Marquand su Ultron sono accurati, anche se non sembra che ci sia qualcosa di effettivamente in cantiere, il che è positivo visto che Infinity Ultron è stato una parte così importante della prima stagione di What If...? Sembra però che sappia che qualcosa è in arrivo invece per il leader dell'HYDRA. I fan desiderano sapere dove Schmidt potrebbe andare ora che è stato liberato dal suo legame come Guardiano della Gemma dell'Anima su Vormir.

Beh, la Marvel ha appena annunciato Captain America: New World Order al Comic-Con, film in arrivo nel 2024 che vedrà il Sam Wilson di Anthony Mackie protagonista di un film tutto suo. Sarebbe un'idea interessante far scontrare la nuova Sentinella della Libertà con la nemesi originale di Steve Rogers. In alternativa, Marquand potrebbe semplicemente riferirsi a qualcosa di più sul Teschio Rosso animato nella seconda stagione di What If...?, in arrivo nella primavera del 2023.