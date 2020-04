Marvel Cinematic Universe, Ultron in pole tra i personaggi che i fan vorrebbero rivedere

Nell'andirivieni di personaggi che ha caratterizzato queste prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe c'è sicuramente qualcuno che non ha avuto a disposizione lo spazio che avrebbe meritato: vediamo quali sono, tra questi, quelli che i fan vorrebbero assolutamente rivedere nel franchise.

Su Twitter, infatti, in queste ore si è scatenata una vera e propria guerra senza esclusione di colpi: la materia prima è davvero tanta e per regalare il giusto minutaggio aggiuntivo a tutti i personaggi tirati in ballo ci sarebbe bisogno di un MCU dedicato soltanto a loro!

Tra chi vorrebbe dei nuovi stand-alone su Hulk, chi vorrebbe rivedere l'Aaron Davis di Donald Glover e chi il Ghost di Ant-Man and the Wasp spunta però un nome che sembra attualmente essere il più quotato, ovvero quello di Ultron.

Sono davvero in tanti i fan a chiedere una nuova apparizione del villain del secondo film sugli Avengers, a detta di molti sfruttato troppo al di sotto delle sue reali potenzialità: tra i vari post sulla questione c'è addirittura chi lo vorrebbe come villain principale della Fase 4, praticamente un nuovo Thanos. Credete anche voi che sia possibile e che Ultron abbia davvero tutto questo potenziale da sfruttare? In caso contrario, quale personaggio vi piacerebbe rivedere?

Una teoria, intanto, parla di Tony Stark come origine dei Fantastici 4 del Marvel Cinematic Universe; pare, inoltre, che una profezia di Doctor Strange fosse completamente sbagliata.