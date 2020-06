Marvel Cinematic Universe: un trailer fan made lo trasforma in una saga horror

Mentre si parla dell'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, un appassionato dei supereroi dei comics americani ha deciso di creare un inquietante trailer della saga dalle forti tinte horror.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, condiviso sull'account YouTube di FullBelly Edits, che nel messaggio che accompagna il video rivela di averci lavorato più di un mese, creando questo trailer dalla durata di tre minuti, principalmente incentrato su Robert Downey Jr. e sul suo personaggio. Assistiamo quindi a numerose scene in cui Iron Man prova un enorme senso di colpa per non essere riuscito a salvare gli altri Avengers, mentre rivive in sogno il momento della loro morte. Le scene sono state prese dagli ultimi film della saga cinematografica e in particolare da "Avengers: Age of Ultron", mentre in sottofondo possiamo sentire un accompagnamento musicale particolarmente adatto per aumentare ancora di più la suspense del momento.

Nel frattempo gli appassionati stanno ancora discutendo degli eventi andati in onda durante l'ultimo film dedicato agli Avengers, tanto da sperare nel ritorno di un supereroe nel Marvel Cinematic Universe. Infine ricordiamo che il prossimo 6 novembre sarà disponibile la pellicola incentrata su Black Widow, che sarebbe dovuta arrivare nei cinema italiani il 29 aprile, ma che è stata rimandata a causa dell'emergenza Coronavirus.