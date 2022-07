Marvel Cinematic Universe, i temi principali della Fase 4? Li svela un produttore

Dopo Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, il Marvel Cinematic Universe è entrato in un luogo inesplorato, dopo anni in cui il franchise si è concentrato sulla resa dei conti con Thanos, collegato all'Infinity Saga. Ora nella Fase 4 le cose sono un po' diverse, e la narrazione si sta dirigendo verso una nuova era.

Nel corso di una partecipazione al podcast Spoiler Special di Empire, il capo di produzione e sviluppo dei Marvel Studios, Richie Palmer, ha specificato che la Fase 4 è sostanzialmente tutta una reazione agli eventi di Endgame.



I personaggi sono ancora in lutto e affrontano il concetto di perdita e le conseguenze che ne derivano:"La Fase 4 è tutta una reazione e non intendo da parte nostra come registi, intendo i personaggi. È una reazione al trauma di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Stiamo ancora sentendo gli effetti di questi film anni dopo". Sul nostro sito trovate l'approfondimento sul Marvel Cinematic Universe nel 2022.



Il personaggio che maggiormente ha dovuto affrontare il dolore è Wanda Maximoff, provocando una reazione inaspettata:"È qualcosa di cui abbiamo parlato anche con Elizabeth Olsen, di ogni fase del percorso, e per lei l'intero percorso di Wanda la sta portando ad un momento di responsabilità. E pensiamo che ci sia arrivata. Ho visto un meme l'altro giorno paragonarla a Peter Parker. Cosa succede quando perdi tutto? Sai, alcune persone lo gestiscono in modo diverso dagli altri. Peter Parker ha lasciato che il personaggio di Spider-Man prendesse completamente il sopravvento come risposta alla sua perdita e al suo trauma. Wanda tendeva esclusivamente ad essere Scarlet Witch. [...] Ovviamente nel film lei dice 'Non voglio essere così, voglio stare con i miei figli'. Quindi lasciami in pace ma ti sto soltanto facendo sapere che sono Scarlet Witch, perciò non prendermi in giro".



L'ultimo capitolo della Fase 4 è uscito nelle sale qualche settimana fa e su Everyeye potete leggere la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.