Marvel Cinematic Universe, svelato il primo gruppo di supereroi tutto al femminile?

In attesa dell'arrivo al cinema di The Marvels, che introdurrà il primo trio di supereroine del Marvel Cinematic Universe, ha iniziato a circolare online una nuova indiscrezione secondo la quale molto presto i Marvel Studios presenteranno un supergruppo tutto al femminile.

Secondo il noto insider My time to shine hello, che come potete vedere nel post in calce all'articolo lo ha reso noto sulla sua pagina ufficiale del social network X, i fan del MCU assisteranno presto al debutto delle Daughters of Liberty, le Figlie della Libertà, un gruppo di sole donne molto noto nei fumetti Marvel Comics: stando alle indiscrezioni, già nelle scorse settimane si era parlato di un progetto dedicato alle Daughters of Liberty in sviluppo in casa Marvel Studios prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, e sebbene da allora non sia mai stato chiarito se il titolo sia in lavorazione per il grande o il piccolo schermo, My time to shine hello adesso ha posto il suo illustre sigillo su questa interessante voce di corridoio.

Curiosamente, nei fumetti, le Figlie della Libertà vengono addestrate alle vie della magia da Agatha Harkness (che tornerà molto presto con uno spin-off su Disney+), e tra i loro membri annoveravano anche Misty Knight, Shuri e Sue Storm (che farà il suo esordio nel MCU nel tanto atteso film dei Fantastici 4 di Matt Shakman).

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, quindi continuate a seguire i nostri canali.