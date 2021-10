Marvel Cinematic Universe: svelate le date d'inizio produzione di Fantastici 4 e Nova?

La Disney in queste ore ha rinviato numerosi film Marvel, e dopo le recenti spiegazioni fornite da Kevin Feige circa questi nuovi posticipi un nuovo rumor proveniente dal web potrebbe aver svelato le date d'inizio delle riprese di Fantastici 4 e Nova.

Come riportato dal solitamente affidabile The Direct, l'utente di Twitter TheComixKid ha fatto presente di una voce di corridoio secondo cui i Marvel Studios starebbero pianificando di mettere in produzione sia il progetto non annunciato Nova che i Fantastici Quattro di Jon Watts nel 2023: l'annuncio ufficiale di Fantastic Four è arrivato durante il Disney Investor Day 2020, con Jon Watts che prenderà il comando di questo franchise dopo aver terminato il suo lavoro su Spider-Man: No Way Home e lo stesso Kevin Feige che ha dichiarato qualche settimana fa che i casting di Fantastici 4 non sono imminenti.

Per quanto riguarda Nova, invece, del debutto nel MCU dell'eroe cosmico si era parlato all'inizio di maggio 2020, anche se non è ancora chiaro se il progetto sarà un film o una serie Disney+. In ogni caso, l'introduzione dei Nova Corps nella saga di Guardiani della Galassia fa pensare che in qualche modo Nova sarà legato alla saga di James Gunn. Se queste presunte date di inizio produzione dovessero risultare azzeccate, Fantastici Quattro e Nova probabilmente usciranno solo tra il 2024 e il 2025: l'MCU ha confermato i film con date di uscita fino a luglio 2023 e questa nuova indiscrezione sicuramente parrebbe in linea con le informazioni ufficiali note finora, considerando anche che Jon Watts dirigerà un nuovo film con Brad Pitt e George Clooney prima di iniziare i lavori su Fantastici 4.

Come al solito, non resta che aspettare.