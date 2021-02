Marvel Cinematic Universe: i supereroi sconosciuti che vorremmo vedere al cinema

Quando si tratterà di inserire un nuovo eroe nel suo universo cinematografico Marvel avrà sempre l'imbarazzo della scelta: il roster di personaggi a disposizione degli Studios è praticamente sterminato, ma non tutti godono della stessa fama o dello stesso amore incondizionato da parte del pubblico. Che sia l'ora della ribalta?

Quali sono, dunque, i supereroi che potrebbero beneficiare della cura del grande schermo? Il primo nome a saltare all'occhio è ovviamente quello di Nova: il personaggio che esordì su carta nel 1978 è richiesto a gran voce da buona parte del fandom e, secondo alcune indiscrezioni, un suo debutto nell'MCU potrebbe non essere poi così lontano.

Ci piacerebbe, inoltre, vedere almeno una tra Spider-Woman e Spider-Gwen: nel secondo caso si potrebbe tornare a puntare sulla Gwen Stacy di Emma Stone, mentre per dar volto a Jessica Drew si dovrebbe ovviamente ripartire dal casting. Con tutti i Peter Parker che arriveranno in Spider-Man 3, però, crediamo sia giunto il tempo di far esordire anche una delle sue controparti femminili, non trovate?

Visto il successo di Aquaman sul fronte DC, inoltre, Marvel potrebbe decidere di dire la sua in ambiente marittimo con un certo Namor; a proposito di risposte ai rivali, inoltre, interessante sarebbe assistere al debutto di un eroe spesso dimenticato come Sentry, che a causa dei suoi gravi disturbi mentali che lo portano spesso a perdere il controllo potrebbe, tra l'altro, rivelarsi anche un validissimo villain.

Insomma, i nomi non mancano di certo: chissà che una di queste ipotesi non diventi realtà nel prossimo futuro dell'MCU!