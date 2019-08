Il Marvel Cinematic Universe ha superato i 5 miliardi di dollari al box office del 2019

Con Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home ancora in programmazione nelle sale, il Marvel Cinematic Universe ha firmato un altro importante traguardo al box office incassando oltre 5 miliardi di dollari nel solo 2019.

Mentre ci troviamo nella pausa di diversi mesi prima dell'uscita di un nuovo capitolo, per la precisione il Black Widow con Scarlett Johansson in arrivo il prossimo maggio, i tre film dei Marvel Studios usciti quest'anno proseguono il loro cammino di successo al botteghino.

Sui tre film presi in considerazione due sono distribuiti dalla Disney (Avengers: Endgame e Captain Marvel) mentre Spider-Man: Far From Home è pubblicato da Sony Pictures. Di seguito vi riportiamo i dati ufficiali relativi al box office tre pellicole:

Avengers: Endgame - $2,795 miliardi: il film diretto dai fratelli Russo ha superato Avatar come maggiore incasso della storia del cinema.

Il sequel di Captain Marvel è stato annunciato ufficialmente da Kevin Feige al Comic-Con dello scorso luglio, anche se arriverà dalla Fase 5 in poi, ed è solo questione di tempo per sapere delle novità sul terzo capitolo dedicato al giovane arrampicamuri. Per saperne di più vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.