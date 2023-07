Marvel Cinematic Universe: Simu Liu apre a un ritorno di Shang-Chi in Kang Dynasty

Dopo l’apparizione nella fase 4 del Marvel Cinematic Universe, il personaggio di Shang-Chi, interpretato da Simu Liu potrebbe essere uno di quelli a tornare nelle prossime opere della casa delle Idee. A parlarne è stato lo stesso attore durante una recente intervista con Men’s Healt in cui si è detto quasi certo di un suo ritorno nel MCU.

Dopo aver riportato le parole di Elisabeth Olsen che vorrebbe esplorare la storia degli X-Men nel MCU, oggi discutiamo delle parole dell’attore canadese a proposito di un ritorno del suo personaggio nella nuova fase del Marvel Cinematic Universe.

Interrogato su un suo possibile ritorno in Kang Dynasty, Liu ha risposto senza nascondersi: “Sì, sono abbastanza certo che ci sarò. Oltre quello, non lo so davvero e non voglio saperlo fino a che non sarà tutto pronto. Se c’è qualcosa che ho imparato in quest’industria, specialmente con la Marvel, è che le cose cambiano, sono sempre in divenire, e non puoi essere sicuro che qualcosa accadrà fino a che non sei sul set e stai per fare la scena. E anche a quel punto, le scene vengono rigirate e elementi vengono aggiunti in post-produzione con gli effetti speciali e tutto il resto. Quindi, nel frattempo, è stato un viaggio davvero appagante per me poter realizzare progetti come Barbie e poter aprire le mie ali come artista. Ma se e quando arriverà la chiamata… è ovvio che ci sarà un sequel. È ovvio che Kang Dynasty si farà. Quando arriverà quella chiamata, sarò felice di presentarmi, di leggere tutto quello che dovrò leggere, di fare tutto quello che dovrò preparare. Ma fino a quel momento, credo che meno ne so e meglio è”.

Parole prudenti per una situazione che davvero è sempre difficile da prevedere e sempre in divenire, come dimostrano i recenti sviluppi a proposito dei vari scioperi del settore o i flop al botteghino di alcuni dei cinecomic più attesi degli ultimi tempi.

In attesa di capire se Shang-Chi tornerà e in che film del MCU tornerà, vi lasciamo alla recensione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.