Marvel Cinematic Universe ora è settimanale: nel 2021 ci saranno contenuti ogni 7 giorni!

Incredibile ma vero, il Marvel Cinematic Universe diventa settimanale: grazie all'annuncio di Assembled, nuova serie per Disney+ dedicata ai dietro le quinte delle opere Marvel Studios, nel 2021 i fan godranno di nuovi contenuti MCU ogni sette giorni.

Com'è possibile questa fittissima scaletta? Ve lo spieghiamo subito:

WandaVision pubblicherà il suo ultimo episodio tra tre settimane, il 5 marzo; The Falcon and the Winter Soldier, invece, debutterà il 19 marzo. Ma, comodamente posizionato tra i due, arriverà l'episodio Assembled dedicato a WandaVision, un tuffo dietro le quinte della produzione della serie tv che uscirà il 12 marzo.

Il comunicato stampa ha confermato che Assembled, il comunicato stampa della Marvel ha confermato almeno un episodio per ogni film e/o programma televisivo, quindi - salvo ulteriori ritardi - nel 2021 arriverà nuovo MCU ogni singola settimana.

I sei episodi di The Falcon and the Winter Soldier si concluderanno il 23 aprile, lasciando spazio all'episodio Assembled dello show in uscita il 30 aprile, ovvero una settimana prima che Black Widow arrivi al cinema il 7 maggio (sarà davvero così?). Seguendo questo ritmo, Black Widow Assembled uscirebbe il 14 maggio, Loki debutterà il 21 maggio e durerà fino al 2 luglio includendo anche Loki Assembled, e ripetendo questo scenario per Shang-Chi, What If ...?, Ms. Marvel, Eternals e Hawkeye ... si arriverà ad un'unica eccezione, venerdì 31 dicembre 2021, giorno di riposo senza contenuti MCU.

Lo ripetiamo: questa scaletta funzionerà se e solvato se i film previsti per il cinema riusciranno a mantenere le date di uscita stabilite fino ad oggi, ma con questo ritmo sembra che i Marvel Studios abbiano mantenuto la promessa di 'farsi perdonare' dai fan per un 2020 senza nuove uscite.