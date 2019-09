MCU: per una nuova teoria gli Skull hanno aiutato Nick Fury e fonderanno lo SWORD

Secondo una nuova teoria che ha iniziato a circolare online in queste ore, gli Skrull sarebbero i responsabili della creazione dello SHIELD, l'iconica agenzia governativa del Marvel Cinematic Universe.

Condivisa dall'utente Reddit u/rgtxd26, la teoria è piuttosto semplice: in sostanza, il rapporto d'amicizia tra Talos e Nick Fury, come abbiamo scoperto in Spider-Man: Far From Home, si è protratto per decenni, tanto che la superspia conosce l'ubicazione di una base Skrull (che potrebbe essere addirittura dello SHIELD, al momento non è chiaro) nello spazio.

Secondo la teoria, da questa base segreta Fury e gli Skrull sono intervenuti più volte nel corso degli anni per aiutare gli altri e le prove a sostegno di questa teoria si possono ritrovare in alcuni easter-egg sparsi per tutta la Infinity Saga. Captain Marvel alla fine del suo film stand-alone avrebbe dovuto trovare una casa per gli Skrull profughi, e in effetti dopo tanto girovagare capisce che l'unico posto sicuro è la Terra: Nick Fury quindi costruisce una base spaziale orbitante, e gli Skrull in cambio gli insegnano ad utilizzare la loro tecnologia, che la spia sfrutterà per far progredire lo SHIELD.

Grazie a questa tecnologia Fury troverà Captain America nel ghiaccio, porterà gli Helicarrier in Sokovia (nel film di Joss Whedon il personaggio dice che li ha avuto da "alcuni amici"), ecc. Quello che abbiamo visto in Far From Home, stando alla teoria, sarebbe l'introduzione dell'agenzia segreta SWORD.

Potete leggere la tesi in calce all'articolo.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altre informazioni recuperate il calendario della Fase 4 e guardate l'allenamento di Brie Larson per Captain Marvel 2, che invece arriverà nella Fase 5.