Marvel Cinematic Universe, Ryan Reynolds cerca di indovinare i nuovi film del 2024

Come sappiamo, i Marvel Studios hanno annunciato 4 nuovi film per il 2024, in realtà svelando solo gli slot ufficiali di questi titoli ancora senza nome ma che sarebbero in fase di sviluppo nel Marvel Cinematic Universe, e adesso grazie a un Tweet ironico Ryan Reynolds ha tentato di indovinare di quali film si possa trattare.

Condividendo infatti il tweet di Brandon Davis di ComicBook.com, dove il giornalista sosteneva che i quattro film del 2024 (uniti ai tre ancora non rivelati del 2023) potrebbero essere Captain America 4 con Anthony Mackie, Blade con Mahershala Ali, il reboot dei Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Shang-Chi 2, il Deadpool 3 sviluppato dalle sorelle Molyneux, il reboot degli X-Men e un crossover finale della Fase 4 come un ipotetico Avengers 5, Reynolds ha giocato come suo solito con il toto-titoli.



Secondo il dissacrante interpreti, dunque, i titoli in arrivo nel MCU potrebbero essere:



- Fantastic 1

- Gin Genie

- Weekend at Blind Al's

- Fantastic 2

- Nick Fury Road

- Fantastic 3



Il solito Reynolds, insomma, che soprattutto via social non riesce davvero (salvo in rarissime occasioni) a prendersi sul serio, considerando i suoi spot pubblicitari o anche la finta faida con l'amico e collega Hugh Jackman.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.