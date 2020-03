Marvel Cinematic Universe, Ross Marquand anticipa il ritorno di Teschio Rosso

Intervistato da Nerds4Life, l'attore Ross Marquand ha anticipato il possibile ritorno del villain Teschio Rosso nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

L'interprete, che per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame ha ereditato il personaggio dal collega Hugo Weaving che invece lo aveva impersonato in Captain America: Il Primo Vendicatore, ha dichiarato:

"I registi Anthony e Joe Russo hanno detto che una volta che il Teschio Rosso è stato liberato dalla Gemma dell'Anima, che è stata presa prima da Thanos e poi successivamente da Occhio di Falco, lui è essenzialmente libero. Ma se ci pensiamo bene, è libero in due diverse linee temporali adesso. Immagino che la prima cosa che farebbe è tornare sulla Terra in qualche modo, magari per portare a segno una sua vendetta personale."

L'attore ha aggiunto: "Forse vuole vendicarsi, forse ha un suo piano diabolico. O forse non gli interessa più nulla. Forse una volta ottenuta questa infinita saggezza, sei anche dotato, o maledetto, di infinito dolore e infinita sofferenza. Quindi probabilmente è al di sopra delle cose mortali. Forse non ha bisogno di conquistare niente."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una recente intervista di Scarlett Johansson sulla scena della morte della Vedova Nera nel film dei Russo, sequenza che abbiamo inserito nel nostro saggio sulle tre migliori scene di Avengers: Endgame.