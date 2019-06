Il Marvel Cinematic Universe potrebbe reboottare gli Inumani con un lungometraggio

Stando a We Got This Covered, i Marvel Studios starebbero considerando la possibilità di reboottare la storia degli Inumani ed includere i personaggi all'interno del Marvel Cinematic Universe, ovviamente ignorando la storia raccontata dalla sfortunata serie televisiva ABC.

Ricordiamo che, in origine, un film sugli Inumani era previsto per novembre 2019, salvo poi un cambio di piani generale nel 2016 a seguito del quale nacque la mini-serie tv che, distrutta dalla critica e poco accettata dai fan, venne cancellata dopo la messa della prima stagione.

Secondo il portale americano, i Marvel Studios starebbero vagliando l'ipotesi di portare gli Inumani nel MCU attraverso un film stand-alone che andrà a comporre il quadro generale della Fase 5, e non della Fase 4, dettaglio che allungherebbe non poco le tempistiche e aumenterebbe ancora di più il divario temporale tra la sciagurata serie tv e il nuovo film. Anche il cast, ovviamente, sarà reboottato.

Voi cosa ne pensate di questa possibilità? Ma soprattutto, in quali direzioni andrà il Marvel Cinematic Universe con la sua Fase 4? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo ai leak della Fase 4 del MCU e alle tempestive dell'arrivo degli X-Men nel MCU: secondo una fonte dell'Hollywood Reporter, bisognerà aspettare ancora un po' per rivedere questi personaggi sullo schermo, ma quando i Marvel Studios li introdurranno lo faranno con un arco narrativo di oltre dieci anni.