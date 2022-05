Marvel Cinematic Universe, produttore spiega: 'Ecco perché la Fase 4 ha tanti cliffhanger'

Con la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ormai profondamente avviata, i fan non hanno potuto fare a meno di nascondere una certa frustrazione circa alcuni dei numerosi cliffhanger con cui si sono concluse la maggior parte delle pellicole di questa particolare fase narrativa. Adesso, un produttore ha cercato di spiegarne le motivazioni.

Sul grande schermo, ad esempio, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha un sequel in fase di sviluppo, ma i fan sono stati lasciati in sospeso sul futuro di Eternals, ormai uscito sei mesi fa, mentre Doctor Strange nel Multiverso della Follia si è concluso non con uno, ma con ben due punti di trama irrisolti.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, né Hawkeye né Moon Knight sono stati ufficialmente rinnovati per una seconda stagione, e tutte le parti coinvolte hanno tenuto le loro carte ben nascoste fino ad oggi. Nell'ambito dello speciale Assembled dedicato al supereroe mitologico di Oscar Isaac, il responsabile di Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha spiegato perché gli spettatori sono stati lasciati in sospeso così tante volte.

"Ci sono nuove sfide e nuove soddisfazioni che derivano dalla realizzazione di storie più lunghe. Credo che ora i finali siano più aperti. Non dobbiamo risolvere ogni questione in sospeso. E quando si creano personaggi così forti come Moon Knight e Scarlet Scarab, possiamo andare incontro al futuro sapendo che ci sono altre storie da raccontare e nuovi personaggi che possiamo inserire per raccontarle".

Non è proprio la spiegazione che la gente sperava, ma almeno mantiene vivo il mistero su chi potrebbe tornare dove e perché, anche se i fan preferirebbero che la Marvel lo dicesse subito.

Intanto l'8 giugno esordirà in streaming Ms. Marvel, mentre a luglio sarà la volta del ritorno di Chris Hemsworth con Thor: Love and Thunder.