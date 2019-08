Marvel Cinematic Universe, tutti i personaggi che hanno custodito una Gemma dell'Infinito

Ora che conosciamo la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e addirittura potremmo già aver avuto un assaggio della Fase 5, fermiamoci un secondo per guardare indietro alla Infinity Saga.

Nello specifico, voi conoscete a memoria tutti i singoli personaggi, più o meno importanti, che hanno custodito almeno una Gemma dell'Infinito nel corso della loro vita?

Se la risposta è si, beh complimenti davvero; se invece è no e volete conoscerla, allora l'utente Reddit r/MarvelStudios è arrivato in vostro soccorso: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, sul social è comparso un poster barra diagramma riassuntivo che associa le sei Gemme dell'Infinito - Mente, Spazio, Anima, Potere, Realtà, Tempo - ai vari eroi o malvagi che le hanno possedute.

Il diagramma mette in luce alcune divertenti statistiche.

Ad esempio, le Gemme del Potere e dello Spazio sono quelle che hanno avuto più padroni (21), tra i quali figurano tutti i Guardiani della Galassia, Goose il gatto e Teschio Rosso. Al secondo posto quella della Mente (con 19 padroni, ma non ditelo a Visione) mentre quella meno utilizzata è stata la Gemma dell'Anima (appena 9 padroni), probabilmente per via del salatissimo prezzo che chiede per essere raccolta.

Infine Thanos non è il solo ad averle possedute tutte contemporaneamente: insieme a lui vantano questo onore (ed onere) anche gli Avengers che hanno toccato il secondo Guanto dell'Infinito nella scena madre di Endgame, tra i quali Captain America, Occhio di Falco, Spider-Man, Captain Marvel, Black Panther e - naturalmente - Iron Man.