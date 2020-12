Marvel Cinematic Universe, Namor potrebbe dare inizio alla Civil War II nella Fase 5?

Se ne parla da moltissimo tempo, ma sia per questioni meramente legali, sia per diverse necessità narrative, Namor non è ancora stato introdotto nel Marvel Cinematic Universe e neanche annunciato in un suo solo-movie da qui alla fine della Fase 4, ma questo non significherebbe per forza di cosa una sua assenza nell'Universo Cinematografico.

Quello che sappiamo con assoluta certezza è che i richiami ad Atlantide ci sono già da un bel po' nel MCU. In Iron Man 2 compariva una mappa dello SHIELD in cui veniva mostrata quella che dovrebbe essere la mitica Città Sommersa, mentre all'inizio di Avengers: Endgame, quel "terremoto" citato da Okoye dovrebbe proprio essere riferito ai dei movimenti subacquei relativi ad Atlantide.



Secondo molti il personaggio potrebbe essere introdotto nell'attesissimo Black Panther II, dove ricordiamo il ruolo di T'Challa non verrà recastato ma sarà presentato un nuovo Black Panther, così da mantenere vivo il ricordo del compianto Chadwick Boseman. Dato che nei fumetti le relazioni tra Atlantide e i terresti sono tutt'altro che amichevoli, almeno inizialmente, questo potrebbe portare anche nel MCU a questioni irrisolte che potrebbero mettere a confronto la nazione sommersa e quella del Wakanda, aprendo due fronti differenti.



E da lì, arrivando alla Fase 5, si potrebbe aprire anche un crossover dedicato alla Civil War II, e questo sempre per i tanti problemi in superficie che hanno probabilmente disturbato l'indipendenza e la serenità di Atlantide, dalla guerra contro Thanos alle varie altre peripezie dei Vendicatori separati.



