Marvel Cinematic Universe, Mark Ruffalo condivide una nota smartphone sugli spoiler Marvel

Insieme a Tom Holland, adorato interprete di Spider-Man, Mark Ruffalo, che invece veste i panni di Bruce Banner e dell'alter-ego Hulk, è forse il Vendicatore più spoileratore dell'intero cast del Marvel Cinematic Universe, sia in senso involontario che volontario, tant'è che è ormai conosciuto per questo suo vizietto.

Prendendosi in giro proprio in tal senso, Ruffalo ha condiviso via Twitter con i suoi fan un'immagine che immortala una specifica nota del suo smartphone, ridendo proprio della sua propensione a far trapelare involontariamente alcuni dettagli dei film di cui è protagonista, ovviamente nel corso delle varie interviste per la promozione dei progetti.



Ricorderete ad esempio il suo storico commento "muoiono tutti" relativo al finale di Avengers: Infinity War, che anche se non propriamente azzeccato ha fatto irritare non poco più di un fan dopo la visione del film, visto che effettivamente si concludeva con la Decimazione ad opera di Thanos e la scomparsa di buona parte dei Vendicatori.



Così si è segnato gli spoiler fatti sul telefono, e leggiamo: "Essere un amico di lavoro" - riferito a Thor: Ragnarok -, Due emoticon dei tacos - riferimento ad Avengers: Endgame - e ovviamente "Tutti muiono", come sopra descritto.



