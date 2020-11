Marvel Cinematic Universe, le maggiori sorprese della Fase 4 che sono già state rivelate

Dopo aver esplorato cosa ci attende dal futuro di tutti i protagonisti del Marvel Cinematic Universe, ripercorriamo i vari annunci e le anticipazioni sui nuovi capitoli del franchise per scoprire quali sorprese sono state già rivelate nel corso di questi mesi.

John Walker è il nuovo Captain America

In attesa che Sam Wilson/Falcon raccolga l'eredità di Steve Rogers dopo che quest'ultimo gli ha affidato il suo scudo sul finale di Avengers: Endgame, sappiamo già che nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier l'eroe sarà inizialmente sostituito da John Walker aka U.S. Agent (interpretato da Rupert Wyatt), la nuova versione di Captain America creata dal governo USA.

Scarlet Witch e i riferimenti a "House of M"

Nel celebre crossover a fumetti pubblicato tra il 2005 e il 2006, "House of M", Scarlet perde il controllo e utilizza i suoi poteri per alterare la realtà e dare vita ad un mondo in cui i mutanti sono la specie dominante della Terra. Una cosa del genere avverrà anche in WandaVision, serie Disney+ che vedrà i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany alle prese con una realtà alternativa di cui però non conosciamo ancora i dettagli. L'unica certezza, al momento, è il fatto che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il ritorno di Electro

Lo scorso ottobre è stato confermato che Jamie Foxx, già apparso nel ruolo di Electro in The Amazing Spider-Man 2, riprenderà i panni del villain per il terzo film di Spider-Man con Tom Holland. Trattandosi di due franchise differenti, molti sono convinti che la pellicola di Jon Watts sarà incentrata almeno in parte sul tanto atteso e chiacchierato Spider-verse.

Kang il Conquistatore sarà il nuovo villain principale?

Con la star di Lovecraft Country Jonathan Majors confermata nel ruolo, Kang il Conquistatore si prepara finalmente a fare il suo debutto in live-action. Il villain apparirà come antagonista in Ant-Man 3, ma converrete con noi che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo "Big Bad" del MCU dopo Thanos, soprattutto vista l'importanza del Multiverso nell'economia del futuro del franchise.

Gli Young Avengers si stanno formando

Guardando in particolare alle serie TV targate Disney+, sono molti i potenziali membri di un eventuale formazione dei Giovani Vendicatori al loro imminente debutto nel MCU. Oltre alla versione da giovane di Kang, Iron Lad, è infatti confermata la presenza di Monica Rambeau (WandaVision), Kate Bishop (Hawkeye) e Ms. Marvel, mentre nel corso di questi mesi sono emersi diversi rumor su Nova e Miss America, quest'ultima associata a Doctor Strange 2.