Marvel Cinematic Universe: il logo della Infinity Saga presentato al Comic-Con

Durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con sono stati svelati i titoli in programma per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con i relativi loghi. Tra quest'ultimi è stato anche mostrato il logo ufficiale dell'infinity Saga. L'immagine è stata mostrato sul grande schermo ai presenti all'evento, così come gli altri titoli.

La Infinity Saga comprende i primi ventitré film del Marvel Cinematic Universe, composta dalla Fase Uno, dalla Fase 2 e dalla Fase 3. La saga è iniziata con Iron Man nel 2008 e si è conclusa con Spider-Man: Far From Home. Il tema principale si è rivelato essere il recupero delle Gemme dell'Infinito e la guerra contro Thanos.



Il Marvel Cinematic Universe si appresta ad aprire una nuova era con la Fase 4, nella quale cambieranno diverse cose. A San Diego, Kevin Feige ha spiegato che ogni film uscito sinora fa parte dell'infinity Saga.

Nel frattempo nei giorni scorsi al Comic-Con sono stati annunciati i titoli che comporranno questa fase, tra cui Gli Eterni, Shang-Chi, il sequel di Doctor Strange, Thor: Love and Thunder, Black Widow e il reboot di Blade.

Un impero incredibile, quello costruito in questi anni, con la Disney che ha quadruplicato in profitti l'investimento per l'acquisto della Marvel.

Per quanto riguarda l'MCU, Kevin Feige ha confermato in questi giorni che il team che vedremo in futuro sarà molto diverso da quello passato.