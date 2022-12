Marvel Cinematic Universe: un nuovo libro fa chiarezza definitivamente sulla timeline

Da quando i Marvel Studios hanno cominciato a distribuire moltissimi prodotti anche in formato seriale sulla piattaforma Disney+, oltre che i film in sala, sempre più fan fanno fatica a seguire correttamente la timeline e a capire in che anno ciascun prodotto è ambientato. Ora, un nuovo libro cerca di fare ordine proprio su quest'ultimo punto.

Intitolato Marvel Studios’ The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, e descritto come "la guida definitiva, approvata dai registi, alla storia, alle linee temporali e ai personaggi del Marvel Cinematic Universe", questo cartonato deluxe inizierà la storia "da prima del Big Bang" e ci porterà attraverso il Blip e oltre. Lungo il percorso, ci vengono promesse guide passo-passo all'evoluzione delle armature di Iron Man, la storia completa dello scudo di Capitan America e un compendio delle incursioni aliene sul pianeta Terra.

L'unico inconveniente è che ci sarà da aspettare un bel po'. La casa editrice Dorling Kindersley lo indica come in arrivo il 5 settembre 2023, probabilmente in tempo per le festività natalizie del 2023. A quel punto, avremo già visto in sala e in streaming Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion, Guardiani della Galassia Vol. 3, la seconda stagione di Loki e The Marvels. Inoltre, potrebbero arrivare anche la seconda stagione di What If...? e Agatha: Coven of Chaos, anche se questi ultimi dovrebbero esordire dopo il mese di settembre 2023 e quindi dopo la pubblicazione del volume.

Rimanendo in ambito MCU, Ben Affleck potrebbe approdare ai Marvel Studios dopo il suo addio al Batman del DCEU ormai defunto. L'attore e regista potrebbe interpretare Dario Agger, un cattivo dei fumetti Marvel la cui forma umana è la 'maschera' dietro cui si nasconde il Minotauro, la versione Marvel della famosa figura mitologica. Nei fumetti è un antagonista ricorrente delle pubblicazioni legate a Thor, tanto che ad un certo punto in passato alcuni avevano pensato che Christian Bale lo avrebbe interpretato in Thor: Love and Thunder.

Da tempo, invece, si parla del clamoroso ritorno di Robert Downey Jr in Avengers Secret Wars.